В Госдуме рассказали, стоит ли доверять цифровому рублю Депутат Аксаков сравнил недоверие к цифровому рублю с рассуждениями о «взрыве Земли»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хранить рубли в цифровом виде абсолютно безопасно, недоверие к этому виду валюты можно сравнить с рассуждениями о взрыве Земли, заявил в беседе с «Царьградом» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, опасения о том, что будет с деньгами, если, например, пропадут интернет и электричество, безосновательны.

По поводу света: если выключат, значит, потом включат. В конце концов, все может быть, и Земля может взорваться. Если так рассуждать, тогда надо строить космический корабль и лететь на другие планеты, — сыронизировал парламентарий.

Издание напоминает, что в российском обществе сохраняется тревожность относительно цифрового рубля, который может быть введен в оборот в ближайшем будущем. Аксаков пояснил, что цифровой рубль станет дополнительным инструментом и новым этапом развития денежного обращения, ни в коем случае не заменяя традиционные наличные и безналичные деньги.

Цифровой рубль поможет лучше контролировать свои финансовые потоки, позволит быть уверенным в том, что деньги никогда не пропадут. А это стопроцентная гарантия, потому что они, по сути, будут храниться в ЦБ на специальной информационной платформе, — подчеркнул депутат.

Ранее в Ассоциации банков России назвали основной минус цифрового рубля. По словам вице-президента организации Алексея Войлукова, этот вид национальной валюты нельзя инвестировать.