В Госдуме рассказали, сколько в России аффилированных с иноагентами лиц Комиссия Госдумы: в реестр аффилированных с иноагентами лиц внесли 861 человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами, по данным на 31 декабря, внесли 861 человека, следует из доклада, опубликованного в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Кто именно попал в этот реестр, в документе не раскрывается.

Деятельность большинства из внесенных в него лиц «проявлялась в период подготовки и проведения выборов», следует из доклада думской комиссии. Для этого Минюст активно взаимодействовал с Центральной избирательной комиссией, региональными избиркомами, политическими партиями, кандидатами на выборные должности. Проверки были проведены в отношении более 76 тысяч кандидатов, уточняет комиссия.

Ранее в иске к Министерству юстиции отказали артисту и музыканту Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с требованием лишить его статуса иноагента.

Суд также отклонил иск артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд доказал, что Галкин негативно высказывался о проведении военной операции на Украине, а также находился под иностранным влиянием.

До этого судебная инстанция отклонила иск блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд доказал, что он распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.