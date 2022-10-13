В Госдуме рассказали, сколько человек осталось мобилизовать Депутат Гурулев: в рамках частичной мобилизации осталось мобилизовать 100 тысяч человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках частичной мобилизации осталось мобилизовать около 100 тысяч человек, заявил в интервью KP.RU генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на данный момент мобилизовали уже 200 тысяч, а согласно указу президента должны были призвать 300 тысяч человек, уточнил парламентарий. Он добавил, что у мобилизации нет «второй волны», так как принять такое количество бойцов на фронт одновременно было бы просто невозможно, поэтому отправка в зону СВО происходит постепенно.

Нет никакой «второй волны»! Есть 300 тысяч в указе президента. Но столько сразу невозможно принять, одеть, вооружить, обучить. Министр обороны говорил, что мобилизовали уже 200 тысяч. Сможете сами посчитать, сколько человек осталось призвать по мобилизации в России? — заявил депутат.

Генерал отметил, что мобилизация стала протекать с меньшим количеством ошибок, когда главы регионов осознали, что процессом руководят именно они, а не военкомы. По его словам, после этого проблемы стали решаться гораздо быстрее.

Гурулев ранее предположил, что подготовка мобилизованных к действиям на Украине и создание новых соединений займет не меньше двух месяцев. По его словам, до завершения подготовки необходимо держать имеющуюся линию обороны и нанести противнику максимальный урон, выведя из строя логистические и промышленные объекты на Украине с помощью ракетных и иных ударов.