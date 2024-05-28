В Госдуме рассказали о ядерной угрозе НАТО после возможного удара по РЛС Депутат Гурулев: ядерная угроза со стороны НАТО сохраняется

НАТО продолжает отрабатывать нанесение ядерных ударов по территории России, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, комментируя предполагаемый удар по радиолокационной станции «Воронеж-ДМ», расположенной под Армавиром. По его словам, Москве важно вырабатывать меры противодействия этому.

По поводу того, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России — это было, есть и будет. Эта угроза всегда существует. Если бы ее не существовало, мы бы не вырабатывали меры противодействия. Мы в том числе проводим наши учения с нестратегическими и со стратегическими силами ядерного сдерживания, — заявил Гурулев.

Парламентарий выразил уверенность в том, что после атаки по российской РЛС в армии сделают выводы, усилив противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы, потому что для России это критически важный объект.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru о необходимости проверить защиту шахт с ядерным оружием после сообщений об ударе по РЛС. По его словам, сведения об атаках на объекты, являющиеся частью системы предупреждения о ракетном нападении, вызывают больше вопросов к их обороне, поскольку это составляющая российского ядерного щита.