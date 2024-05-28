НАТО продолжает отрабатывать нанесение ядерных ударов по территории России, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, комментируя предполагаемый удар по радиолокационной станции «Воронеж-ДМ», расположенной под Армавиром. По его словам, Москве важно вырабатывать меры противодействия этому.
По поводу того, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России — это было, есть и будет. Эта угроза всегда существует. Если бы ее не существовало, мы бы не вырабатывали меры противодействия. Мы в том числе проводим наши учения с нестратегическими и со стратегическими силами ядерного сдерживания, — заявил Гурулев.
Парламентарий выразил уверенность в том, что после атаки по российской РЛС в армии сделают выводы, усилив противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы, потому что для России это критически важный объект.
Ранее первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru о необходимости проверить защиту шахт с ядерным оружием после сообщений об ударе по РЛС. По его словам, сведения об атаках на объекты, являющиеся частью системы предупреждения о ракетном нападении, вызывают больше вопросов к их обороне, поскольку это составляющая российского ядерного щита.