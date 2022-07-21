В Госдуме рассказали, почему США настаивают на «терроризме» России Депутат Госдумы Чепа: США хотят дать России статус террориста из-за неработающих санкций

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Алексей Чепа

США пытаются придать России статус страны-террориста из-за неработающих антироссийских санкций, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, США исчерпали способы давления на Россию и пытаются найти новые способы воздействия.

Они не знают уже, что придумать, санкции не достигают результатов, которых они ожидают. Вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами, — сказал Чепа.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США может признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий на Украине, если аналогичный шаг не будет сделан Госдепартаментом США. Госдепартамент на протяжении долгого времени скептически относился к занесению РФ в данный список, где в настоящее время числятся Иран, КНДР, Сирия и Куба. Ряд экспертов отмечают, что включение России в этот список сделает практически невозможными для американцев все сделки с Москвой. Между тем депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Пелоси таким образом пытается отвлечь внимание электората от провальной внутренней экономической политики Демократической партии, которая может проиграть парламентские выборы 8 ноября.