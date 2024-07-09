«Нетрадиционный визит»: в Госдуме рассказали, почему Моди приехал в Россию Депутат Чепа: Индия видит свое будущее с Россией

Фото: Сергей Бобылeв/РИА «Новости»/Kremlin.ru

Индия видит свое будущее в тесном сотрудничестве с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, отношения между странами все больше и эффективнее развиваются.

Очень представительная делегация Индии прибыла в Москву, это нетрадиционный визит. Индия сегодня с наибольшим населением в мире, она представляет собой сегодня огромный вес. <...> И этот визит говорит об очень многом, — считает Чепа.

Как считает парламентарий, сегодня в мире многое определяют БРИКС и ШОС, а также союз России с Индией и Китаем. Причем у каждого из государств есть свои собственные интересы, что является абсолютно правильным, добавил он.

Но многие страны видят в дружбе и в экономических отношениях с Россией будущее. И Индия относится к тем странам, с которыми Россия будет в будущем развивать свои отношения. И мы в этом нисколько не сомневаемся. Да, понимаем, какое давление на Индию пытаются оказывать США, — отметил депутат.

По его словам, Вашингтон видит Индию как элемент влияния на Китай и Россию, однако в Москве видят, как многие страны коллективного Запада пытаются раскалывать страны Юга и это не получается. Российский парламентарий уверен, что словам президента России Владимира Путина доверяют многие государства, поскольку российский лидер «ими никогда не разбрасывается, не меняет своей позиции».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал визит премьер-министра Индии в Москву и его встречу с Владимиром Путиным огромным разочарованием. Украинский лидер отметил, что политик провел переговоры с президентом РФ в день «массированного обстрела Украины». Зеленский также назвал Моди «лидером крупнейшей в мире демократии».