В Госдуме рассказали, почему Чехия и Словакия хотят нефть из России Депутат Завальный: у Чехии и Словакии нет альтернативы российской нефти

Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

Географическое положение Чехии и Словакии обуславливает их зависимость именно от российской нефти, заявил в беседе с Lenta.ru глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, в отсутствии альтернативы они обратились к Евросоюзу с просьбой снова дать им возможность покупать сырье у России.

У них нет способов получения нефти, кроме как из России, потому что у них нет выхода к морю, а это напрямую может сказаться на энергобезопасности, на стоимости энергоресурсов и социальном самочувствии граждан, — объяснил депутат.

Он предположил, что в ЕС удовлетворят просьбу Праги и Братиславы. В противном случае выступать против введения антироссийских санкций будет уже не только Венгрия. В то же время, по мнению Завального, других послаблений в отношении российского рынка энергоресурсов со стороны ЕС ждать не стоит. Как отметил парламентарий, Европа уже научилась жить без нефти и нефтепродуктов из РФ, закупая их у других стран по более высоким ценам. Завальный подчеркнул, что не видит в среднесрочной перспективе улучшения отношений России с Европой в энергетической сфере.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов сообщил, что экспорт российского газа с января по ноябрь 2023 года сократился на 34%. По его словам, в стоимостном объеме поставки газа сократились уже на 69%. Экспорт нефти же пострадал от санкций значительно меньше.