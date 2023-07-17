В Госдуме рассказали, откуда стартовали подорвавшие Крымский мост дроны Депутат ГД Соболев допустил, что атака по Крымскому мосту велась из зоны загрузки зерновозов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев

Надводные дроны, которыми ночью 17 июля ударили по Крымскому мосту, могли быть запущены из акватории, где проходила загрузка судов украинским зерном, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он отметил, что зерновая сделка могла быть прекращена в том числе из-за того, что корабли использовались для доставки оружия ВСУ.

То, что мы не будем участвовать в этой сделке 100%, поскольку появились сведения, что дроны прилетели из той акватории, где грузятся суда с зерном. То есть корабли привозят туда вооружение для ВСУ, поэтому сделка и прекращена, — заявил Соболев.

Депутат добавил, что после удара по Крымскому мосту власти России наверняка уже работают над ответными мерами. И одной из таких мер, по мнению Соболева, стал отказ России от очередного продления сделки по вывозу украинского зерна.

Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов пообещал, что ответ России на атаку Крымского моста будет «неоднозначным». Депутат заверил, что приостановка зерновой сделки — лишь начало ответа, который станет «многогранным», по его словам.

Член комитета ГД по туризму Алексей Волоцков, в свою очередь, предложил создать в Крыму альтернативу автомобильному туризму. В частности, по мнению депутата, необходимо поработать с РЖД над увеличением числа железнодорожных составов на этом направлении и повысить их доступность для семей.