В Госдуме рассказали, останутся ли российские миротворцы в Карабахе Затулин: миротворцы в Крабахе останутся как минимум еще на полтора года

Фото: МО РФ

Российские миротворцы в Карабахе останутся еще как минимум на полтора года, сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он добавил, что срок их пребывания там может быть продлен.

В соответствии с достигнутой прежде договоренностью срок его пребывания заканчивается через полтора года и должен быть продлен с согласия обеих сторон — армянской и азербайджанской. Я не исключаю, что в результате дальнейших переговоров решение о продлении действия существования миротворческого контингента, конечно, примут, — рассказал депутат.

Затулин приветствует приостановку горячей фазы конфликта. Однако он выразил сомнение, что на основе прекращения военных действий будет достигнут справедливый мир, и в регионе воцарится мирное сосуществование.

Хочу напомнить о позиции тех в Армении, кто отказывался вести переговоры еще до войны 2020-го о передаче азербайджанских районов по периметру Азербайджану. Первым Пашинян отказывался, он заявлял, что Карабах — это Армения и точка. Почему он об этом не вспоминает? Почему он обвиняет Россию? Потому что это ему выгодно, — сказал Затулин.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя и пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, а также жизнедеятельности населения региона в рамках конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в Евлахе 21 сентября.