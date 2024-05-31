В Госдуме рассказали об усилении обороны Крымского моста Депутат Журавлев: военные стали оборонять Крымский мост тщательнее, чем раньше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные после предыдущих попыток атак ВСУ на Крымский мост сделали выводы, и теперь обороняют стратегический объект куда тщательнее, чем раньше, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, мост будет оставаться самой лакомой целью для ВСУ до тех пор, пока существует украинское руководство в его нынешнем виде. Он также выразил мнение, что переправа является символом украинской экономической несостоятельности.

Наши защитники после предыдущих атак сделали соответствующие выводы и обороняют стратегический объект теперь куда тщательнее, чем раньше, — сказал он.

Ранее Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что оперативно-тактические ракеты ATACMS на Крым с территории Украины с большой вероятностью запускают американские военные. Парламентарий напомнил о жалобах в НАТО на возникшие трудности с обучением украинских бойцов работать с высокоточным оружием.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост десятком ракет ATACMS. Министр обороны подчеркнул, что объединенная группировка продолжает принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации.