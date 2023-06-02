В Госдуме рассказали об отвлекающих маневрах США против России Депутат Гурулев: США раскручивают Арктику и Тайвань для отвлечения России от Украины

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Китайской Республики

Соединенные Штаты нагнетают обстановку в Арктике, чтобы переключить внимание России с украинской темы на этот регион, считает депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. В беседе с ИА SM.News он подчеркнул необходимость учитывать это при ведении внешней политики.

Еще одним направлением, которое разрабатывают американцы, парламентарий назвал Тайвань. Гурулев не исключил, что там будет реализован похожий на украинский сценарий, в том числе с поставками оружия, чтобы спровоцировать КНР на решительные действия.

Сейчас под Украину американцы четко раскручивают два момента — Арктика и Тайвань. Ситуация на Тайване накаляется, это процесс продолжится, будут оружие поставлять. Они вынудят Китай на какие-то решительные действия. С Арктикой сложнее. Для нас она — краеугольный камень. Сегодня его не замечать было бы странным. Силы свои и туда нужно направлять, — подчеркнул Гурулев.

Ранее обозреватель Стивен Эрлангер написал в The New York Times, что США встревожены возможной угрозой со стороны российского Северного флота, известной в НАТО как «правый хук». По его словам, из-за изменений климата в Арктике открываются новые морские пути, что усиливает конкуренцию между США и РФ.