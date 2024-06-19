В Госдуме рассказали об исполнении бюджета и соцобязательствах Депутат Чаплин: удалось преодолеть критическую точку в экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение нефтегазовых доходов в результате западных санкций было почти полностью компенсировано ростом не нефтегазовых поступлений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, комментируя поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Он добавил, что сейчас стоит задача выполнить все социальные обязательства перед гражданами, чем и обусловлены изменения в бюджете.

И сейчас действительно удалось предотвратить критическую точку, сохранив налоговую базу бюджетных доходов. Это позволило полностью выполнить все обязательства перед гражданами: индексация пенсий, дополнительные выплаты для поддержки семей с детьми, участников СВО и их семей, — сообщил Чаплин.

Однако, по его словам, существует необходимость увеличить дефицит бюджета до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП) с 1,595 трлн рублей, чтобы выполнить все социальные обязательства. Чаплин добавил, что этот дефицит мог бы быть значительно выше, однако грамотные действия властей страны в совокупности способствовали ускоренному росту материального производства, особенно в высокотехнологичных секторах с высокой добавленной стоимостью.

Ранее президент России Владимир Путин дал указание выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Оно касается кабмина, Роскосмоса и Росатома. В документе упоминалось, что начиная с 2024 года из федерального бюджета будут выделяться бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».