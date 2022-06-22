Депутаты захотели назвать площадь у посольства Германии в честь ЛНР Толстой допустил возможность переименования территории у посольства Германии в площадь ЛНР

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой счел возможным переименование территории у посольства ФРГ в площадь Луганской Народной Республики. По мнению депутата, данный вопрос нужно решать на портале «Активный гражданин», пишет РИА Новости. Ранее территорию близ посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики.

Есть идея перед посольством ФРГ рассмотреть... Но это нужно инициировать опрос через систему «Активный гражданин», — ответил Толстой на вопрос журналистов о том, переименуют ли в РФ какую-либо площадь в честь ЛНР.

Ранее жители столицы в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали название для безымянной территории около американского посольства. В опросе приняли участие 278 684 человека, из которых 44,69% проголосовали за вариант «площадь Донецкой Народной Республики», 31,54% — за «площадь Защитников Донбасса», 8,33% высказались за «площадь Героя России Владимира Жоги». Остальные 15% доверили решение специалистам.

Власти Москвы уточнили, что в случае победы первого варианта в столице появится объект, который будет назван в честь Луганской Народной Республики. Им может стать площадь или улица.

На фоне специальной военной операции на Украине во многих регионах России переименовывают улицы, площади и скверы. Их называют в честь погибших военных или людей, так или иначе связанных с Донбассом, в том числе погибших в ходе СВО.