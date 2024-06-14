В случае конфискации российских активов за рубежом ответ России может включать в себя арест имущества за пределами страны с применением военной силы, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, покушение на собственность абсолютно противозаконно, и в таких случаях у владельца собственности есть право защищать ее любыми способами.

Они могут конфисковать то, что вложили западные организации. В такой ситуации допускаю самые горячие ответы с нашей стороны, потому что это покушение на собственность. Это абсолютно противозаконно. Я думаю, что таким образом, западные страны дали повод и правовую возможность отвечать на такие действия самыми экстремальными способами защиты своих прав. Способы разные. Вплоть до ареста какого-то имущества за пределами Российской Федерации. Я думаю, даже вплоть до применения военной силы. Потому что право собственности — священно, — подчеркнул Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что конфискация Западом российских активов будет воровством, несмотря на все попытки юридически это обосновать. По его словам, такие действия не останутся безнаказанными.

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