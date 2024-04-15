В Госдуме рассказали о законопроекте по разбюрократизации детских садов Депутат Казакова: закон о разбюрократизации вернет воспитателям время на детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму планируют внести законопроект о разбюрократизации детских садов, колледжей и вузов, который установит ограничения на количество документов на заполнение воспитателями и педагогами, рассказал председатель Комитета палаты по просвещению Ольга Казакова. Как отметила она в беседе с «Парламентской газетой», уже существует закон о разбюрократизации школ.

Я сама работала в детском саду воспитателем и няней одновременно. Я вообще не понимаю, как можно заполнять какие-то таблички, когда у тебя 25-30 детей, которых ты должен одеть, раздеть, накормить, спать уложить и, главное, уберечь, — отметила парламентарий.

Казакова уточнила, что для преподавателей колледжей и вузов сейчас нет регламента, который устанавливает количество документов. Она предположила, что по детским садам будет меньшее количество бумаг, чем в школах, а в колледжах примерно такое же, около 5-7 документов. Что касается вузов, это решение будет принимать Минобрнауки.

Реализовать эти нормы планируется уже к 1 сентября 2024 года, добавила депутат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что российские школы должны перейти на пятидневную учебную неделю. Он отметил, что в ГД могут рассмотреть идею соответствующей реформы. По его мнению, из-за шести «рабочих» дней дети практически лишены свободного времени для общения с семьей.