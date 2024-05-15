В Госдуме рассказали о законе, который разрешит стрит-арт Депутат Разворотнева: нужен закон для разрешения муралов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нужно разработать проект, который закрепит правила размещения муралов, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Как она отметила в беседе с «Парламентской газетой», сегодня в законодательстве нет объяснений, где можно наносить уличные рисунки.

Нужно установить как минимум обязанность в органах местного самоуправления принимать и размещать правила уличного искусства. Методические рекомендации для местных властей должны быть закреплены на федеральном уровне. Это позволит упростить процесс согласования стрит-арта, — объяснила депутат.

Парламентарий отметила, что в каждом городе власти сами выбирают, как регулировать уличное искусство, в том числе и муралы, большие произведения живописи на стенах архитектурных сооружений. Поэтому в регионах, где нет определенных постановлений о размещении таких арт-объектов, уличные картины погибают почти сразу, как появляются на стенах дома.

Существует перечень разрешенных тем, которые можно изображать на фасаде дома, добавила Разворотнева. Например, исторические события, выдающиеся личности, спорт, наука и искусство, остальные тематики не пройдут. Кроме того, на рисунке не должно быть нецензурных слов, оскорбительных образов и выражений, касающихся национальностей, расы, гербов, флагов и памятников истории и культуры.

Также не должно быть социальной или любой другой рекламы, добавила депутат. Нельзя изображать призывы к жестокости, насилию и пропаганду табака и алкоголя, заключила парламентарий.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя, расположенное во дворе на улице Восстания. Впервые изображение рок-музыканта появилось на этом месте в августе 2014 года.