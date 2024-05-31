В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в июне Володин: в РФ вступит в силу закон об обеспечении авто раненых бойцов СВО

Фото: Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать с июня этого года, сказано в Telegram-канале нижней палаты парламента. В частности, один из таких законов подразумевает обеспечение малоподвижных из-за ранения участников специальной военной операции транспортными средствами.

Участники специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением. Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации, — отметил спикер Госдумы.

Помимо этого, будут ужесточены санкции для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг. Так, будут увеличены штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой, которые не пересматривались с 2007 года. Такая мера позволит исправить ситуацию, когда компаниям было проще заплатить штраф, чем исправить ситуацию, заявил Володин.

Кроме того, в июне вступит в силу закон, по которому пенсии детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособным, будут защищены от списания при взыскании долгов с их родственников. Такие выплаты включены в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, пояснил председатель ГД.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов на территории России. Авторы документа предлагают запретить розничную торговлю никотином, включая полученное путем синтеза вещество, его производными, никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки.