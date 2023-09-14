В Госдуме рассказали о задачах беспилотной авиации в Арктике Депутат Спиридонов назвал БПЛА необходимыми для борьбы России за Арктику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перед Россией стоит задача получить стратегическое превосходство в Арктике, поэтому осуществленный 12 сентября запуск БПЛА с борта атомного ледокола является еще одним шагом в освоении этого региона, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Александр Спиридонов. Он рассказал, что основными миссиями беспилотной авиации в Арктике являются ледовый мониторинг, картографирование и ретрансляция сигнала.

Сейчас перед Россией стоит задача завоевания стратегического превосходства в Арктическом регионе. С этим связано создание мощного атомного ледокольного флота. <...> Пуски БПЛА с кораблей производились и раньше, но только не в северных широтах, где их эксплуатация крайне сложна, — отметил депутат.

По его словам, беспилотники в Арктике помогают в мониторинге ледовой обстановки, составлении и уточнении карт, ретрансляции спутникового сигнала. Также дроны участвуют в спасательных операциях, а в перспективе смогут доставлять грузы на метеостанции и арктические базы.

Парламентарий напомнил, что Россия — единственная страна, имеющая атомный ледокольный флот, и то, что арктические программы продолжают финансироваться, несмотря на дефицит бюджета, говорит о важности этого направления.

Однако надо быть готовыми, что без борьбы никто нам Арктику не отдаст. Поэтому стоит готовиться к серьезному противостоянию, — предупредил Спиридонов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал на Восточном экономическом форуме, что только Россия сегодня обладает экологически чистыми судами на газомоторном топливе для перевозки различных грузов в Арктике. По его словам, это является вкладом Москвы в сохранение арктической экологии, которым можно гордиться.