В Госдуме рассказали о взятых в плен под Кременной женщинах из ВСУ Водолацкий: женщины-военнослужащие ВСУ стали попадать в плен под Кременной

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Служащие в Вооруженных силах Украины женщины стали попадать в плен на Сватовско-Кременском участке фронта, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Эту тенденцию парламентарий связал с тем фактом, что именно в этом районе наблюдается увеличение числа женщин-военнослужащих из украинских националистических батальонов.

В подразделениях ВСУ на Сватовско-Кременском направлении в плен [к российским военным] уже попадаются женщины, — заявил Водолацкий.

Депутат рассказал, что российские военные отмечают на данном участке фронта увеличение числа женщин, которые служат в украинских национальных батальонах. В частности, речь идет об «Азове» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Айдаре» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), также упоминаются «Слобожанщина» и «Хортица». При этом точное число женского состава в нацбатах пока неизвестно, добавил Водолацкий.

Ранее в Авдеевке за день погибли три женщины, служившие в рядах Вооруженных сил Украины. По информации Telegram-канала «Шепот фронта», одной из погибших оказалась Наталья Бокоч. О других убитых девушках известно, что они были 1993 и 2001 года рождения.