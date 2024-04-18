В Госдуме рассказали о вероятности возникновения «революции зарплат» Депутат Бессараб: «революции зарплат» не стоит ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После окончания конфликта с Украиной не стоит ожидать «революции зарплат», считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Как отметила она в беседе с Lenta.ru, размер оплаты труда не изменится из-за ожиданий бывших военнослужащих.

Я бы не сказала, что зарплатные ожидания бывших военнослужащих повлияют на уровень средних зарплат по России. На него влияют прежде всего изменения минимального размера оплаты труда, увеличение конкурентоспособности, низкий уровень безработицы, — объяснила парламентарий.

Парламентарий отметила, что уже сейчас наблюдается дефицит кадров, что приводит к повышению зарплат из-за конкуренции работодателей. Кроме того, по ее словам, нельзя сравнивать оплату за гражданский труд и за боевое время, поскольку это разные вещи.

Даже если у военнослужащих останутся высокие ожидания от зарплаты, в итоге все будет зависеть от уровня инфляции и ситуации на рынке труда, добавила депутат. Также, по ее словам, на ситуацию повлияет минимальный размер оплаты, который постоянно растет и подтягивает за собою среднюю зарплату.

Ранее экономист Дмитрий Белоусов заявил, что в России уже могла начаться «революция зарплат» из-за проведения специальной военной операции. По его словам, выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка, а также приближают исчерпание готовности граждан к дешевому труду.