В Госдуме рассказали о востребованных в 2023 году профессиях Депутат ГД Мажуга посоветовал абитуриентам обратить внимание на информационные технологии

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В 2023 году профессии в сфере информационных технологий не потеряют свою актуальность, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. В беседе с «Парламентской газетой» он посоветовал абитуриентам обратить внимание на специальности, которые находятся на стыке наук.

Например, на стыке химической технологии и IT. Это, например, создание цифровых двойников, управление химическими производствами, моделирование химико-технологических процессов. Здесь это будет, конечно, очень востребованное направление, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, приоритетными для государства являются инженерно-технические специальности и сельское хозяйство. Парламентарий также выделил здравоохранение и педагогику. На эти направления в 2023 году отведено больше всего бюджетных мест. Мажуга подчеркнул, что сельское хозяйство менее востребовано среди абитуриентов, но при этом именно в этой сфере ожидается большое количество открытий.

Проректор Государственного университета управления Павел Павловский уточнил, что практически все новые прикладные знания появляются на стыке технологий. Эксперт отметил, что одним из перспективных является инженерно-экономическое образование. При этом гуманитарные специальности также не потеряют своей актуальности. Несмотря на развитие искусственного интеллекта и технологий актеры, лингвисты, журналисты и другие специалисты останутся востребованы.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее рассказал, что в 2023 году в отечественные вузы на льготных условиях смогут поступить участники СВО и их дети, Герои России и абитуриенты, награжденные орденом Мужества. По его словам, в вузах выделено 626 тысяч бюджетных мест, что на две тысячи превышает показатель 2022 года.