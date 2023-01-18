В Госдуме рассказали о военной подготовке Володина Госдума: председатель Володин прошел военную кафедру и является полковником запаса

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Пресс-служба Государственной Думы в своем Telegram-канале сообщила, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре. Представители законодательного органа добавили, что спикер также учился на курсах при военном институте, а сегодня является полковником запаса. Так в Госдуме отреагировали на запросы общественности о военно-учетной специальности депутатов.

Спикер проходил обучение на военной кафедре, а затем прошел военные сборы, принял присягу и получил офицерское звание «лейтенант». Впоследствии он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня Володин является полковником запаса, — сказано в сообщении.

В Госдуме добавили, что Володин в 1986 году окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина (СИМСХ) по специальности инженер-механик.

Ранее Володин пожаловался, что благодаря России «уехавшие негодяи» безбедно живут на чужбине, при этом «позволяют себе публично лить грязь» на страну, оскорблять ее солдат и офицеров. Спикер нижней палаты парламента предположил, что россияне, критикующие родину из-за рубежа, чувствуют свою безнаказанность.