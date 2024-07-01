В Госдуме рассказали о «синдроме упадка Украины» Депутат Толмачев: Украина под управлением Зеленского — труп

Украина под управлением Владимира Зеленского — труп, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru. По его словам, один из поздних симптомов государственного упадка — поиск вымышленных врагов внутри и борьба с ними вместо решения конкретных, реальных проблем.

Слово «симптом» тут неспроста — все происходящее напоминает распад организма, когда-то бывшего живым. Украина под управлением Зеленского — это гальванизированный труп: какие-то подергивания есть, смысла в них нет, — сказал Толмачев.

Депутат подчеркнул, что заявления СБУ — это не более чем очередная операция по отвлечению внимания от настоящих неприятностей, которых у Украины и так с избытком.

Вопрос только в том, как скоро все и внутри, и снаружи перестанут терпеть «выступления» погорелого театра, — заявил он.

Ранее украинский политолог Владимир Скачко заявил, что заявление СБУ о предотвращении госпереворота на Украине — это сигнал оппонентам действующего руководства страны. По его мнению, таким образом силовики дают понять, что будут жестко пресекать все попытки захватить власть, а претендентов на нее сегодня хватает.