В ГД рассказали о законопроекте, который защитит совместное с ИИ творчество Депутат Ткачев: нужно установить меры защиты авторских прав за использование ИИ

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Необходимо разработать законопроект, регулирующий меры защиты авторских прав за использование нейросетей в своих произведениях, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Ткачев. По его словам, в ближайшем будущем произведения, сделанные при помощи искусственного интеллекта, будут приносить большие деньги авторам.

Есть много форм создания интеллектуального продукта, и в зависимости от степени участия в этом человека должны быть установлены различные меры защиты авторских прав и ответственность за использование технологий. Если этого не сделать, недобросовестные игроки смогут использовать результат чужой интеллектуальной деятельности в собственных целях, — объяснил парламентарий.

В законопроекте говорится, что ответственным за произведения, созданные с помощью нейросетей, будет человек, который воспользовался этой технологией, отметил депутат. Дело в том, что решения, как и что генерировать, принимает конкретный человек. Ткачев добавил, что и вознаграждение за такое произведение будет получать конкретный автор.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по объему внедрения технологий искусственного интеллекта. По его словам, уровень применения ИИ в стране составляет 31,5%.