В Госдуме рассказали о потерях России в ходе спецоперации Депутат Картаполов: Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российские вооруженные силы практически перестали нести потери в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что это связано с изменением подхода к ведению боевых действий. По его словам, спецоперация сегодня проводится «строго по военной науке».

Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовало Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет, — сказал депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет в Донбассе порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день. Ситуацию на востоке Украины глава государства охарактеризовал как «очень тяжелую».

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее сообщил NEWS.ru об отсутствии стратегического перелома в действиях на Украине, несмотря на потери украинских войск и продвижение российских.