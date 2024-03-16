Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал корреспонденту NEWS.ru, что попытки сорвать выборы президента России не повлияют на явку избирателей. Он также призвал прийти на участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и «показать всему миру, что россияне едины».

Украинцы пытаются сорвать выборы – провокации на участках устраивают, атакуют приграничные регионы. Но это никак не повлияет на явку – мы все придем на выборы. Чем больше людей проголосует, тем четче и надежнее будет наша позиция в ближайшие шесть лет, — заявил он.