В Госдуме рассказали о попытках контрнаступления ВСУ Депутат Журавлев: ВСУ предпринимают локальные попытки контрнаступления

Фото: МО Украины

Украинская армия периодически контратакует позиции ВС РФ, это можно назвать попытками контрнаступления, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что нюанс заключается в масштабах этих атак.

Здесь все зависит от того, как сработает наша разведка, насколько хорошо она будет осведомлена, как быстро получит все нужные сведения и смогут ли планы противника сорвать наши точечные ракетные удары. Сейчас, по нашим сведениям, у врага нет достаточных сил, чтобы перейти к серьезным наступательным действиям, но войска и технику можно сконцентрировать целенаправленно для грядущего прорыва, — пояснил он.

Парламентарий добавил, что основная подготовка к таким маневрам обычно ведется вдали от линии боевого соприкосновения.

Нужно внимательно следить за тем, что происходит далеко за линией фронта, в тылу, чтобы не проморгать подготовку, — подчеркнул Журавлев.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ начали ночью использовать беспилотники «Баба-яга». По его словам, украинские войска при помощи дронов дистанционно минируют прифронтовые дороги. Так обычно делается только перед наступлением, уточнил сенатор.