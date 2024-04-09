В Госдуме рассказали о помощи пострадавшим от паводков в Оренбуржье Депутат Пискарев: пострадавшим от паводка в Оренбуржье помогает вся страна

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье помогает вся страна, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, партия Единая Россия передала в пострадавшие регионы более 20 тонн гуманитарной помощи, а на месте работают волонтеры и добровольцы, не только с Омской области, но и соседних территорий.

Поступают гуманитарные грузы не только из центральной части России, но из прилегающих территорий. <...> Вся страна работает над тем, чтобы сохранить имущество людей, здоровье и жизни. С этой бедой мы тоже справимся, — сказал он.

Депутат отметил, что в пострадавших районах работают добровольцы-медики, наращена большая группировка сил МЧС России, как Центрального аппарата, так и прилегающих территории. В каких-либо законодательных инициативах на сегодняшний момент необходимости нет, уточнил Пискарев.

Нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории Оренбургской области, бывает раз в 100 лет, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.