В Госдуме рассказали о плюсах использования маткапитала в качестве вклада Депутат ГД Лантратова: использование маткапитала в качестве вклада станет дополнительным доходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование материнского капитала в качестве банковского вклада станет дополнительным источником дохода для многодетных семей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, выступившая автором инициативы. Она рассказала «360», что это в том числе позволит государству сэкономить деньги, которые сейчас тратятся на индексацию выплат.

Государство сэкономит, а многодетные семьи смогут получить дополнительный доход, который будет для них хорошей поддержкой. <...> Человек сможет рассчитывать на ежегодные проценты по вкладу. Снимать в конце года тысяч 50 и покупать на них школьную форму, учебники, велосипед ребенку, — пояснила Лантратова.

По данным Социального фонда, пятая часть материнского капитала не используется, так как семьи не могут найти применение деньгам. На эту проблему указала парламентарий. По ее словам, к ней постоянно поступают обращения от людей, которые не могут выбрать подходящий способ, чтобы распорядиться материнским капиталом. Тем временем только в 2022 году государство потратило более 96 млрд рублей на индексацию выплат, подчеркнула депутат.

В своей инициативе Лантратова предлагает хранить деньги только в тех банках, у которых есть аккредитация Социального фонда и Минфина, под процент фактической инфляции. По ее словам, при принятии данного предложения деньги «сразу начнут работать на семью».

Депутат ранее заявила, что стоит предоставить семьям возможность инвестировать средства материнского капитала в долгосрочные депозиты (на срок до пяти лет) с возможностью их продления в финансовых учреждениях. Это позволит семьям получать проценты на такие вклады.