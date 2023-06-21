В Госдуме рассказали о перспективах принятия закона об упаковке Депутат Луговой назвал долгожданным внесение в Думу закона об ответственности производителей

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Законопроект о расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (РОП), внесенный на рассмотрение Госдумы, позволит качественно изменить ситуацию с переработкой отходов от использования товаров и упаковки, рассказал в беседе с «360» депутат фракции ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, после принятия документа ответственность за утилизацию полностью перейдет от производителей товаров на производителей упаковки.

В Госдуму внесен законопроект о РОП. Мы давно его ждали. Законопроект предусматривает перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки. И уже завтра, 22 июня, он будет рассмотрен в первом чтении, — отметил парламентарий.

Как уточняет издание, закон может сыграть важную роль в переходе к экономике замкнутого цикла, поскольку сами производители больше других заинтересованы в переработке упаковки, используя не первичные, а вторичные ресурсы.

Законопроект предусматривает поэтапное и планомерное увеличение ответственности: в 2025 году — в отношении 55% выпущенной упаковки, в 2026-м —75%, с 2027-го — за весь объем.

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