Депутат Госдумы рассказал о переброске ракетных комплексов на Змеиный Депутат Госдумы Гурулев раскрыл детали операции по доставке зенитно-ракетных комплексов на Змеиный

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о героическом поступке заместителя командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаила Ясникова и его подчиненных. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что Ясников прилетел к дому одного из крановщиков на вертолете и убедил его осуществить погрузку зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С», необходимых для обороны острова.

Большинство гражданского экипажа судна (плавучего крана «СПК-54150». — NEWS.ru) отказалось выходить в море из-за отсутствия социальных гарантий, не было ни одного крановщика. <...> Ясников лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи, — написал Гурулев.

Затем, когда понадобилось доставить «Панцирь», другую военную технику и материальные средства технического обеспечения на остров, обнаружилось, что сделать это можно только идя на кране. 9 из 12 гражданских членов экипажа отказались от участия, в том числе единственный крановщик. Тогда Ясников в течение часа прошел обучение работе на крановой установке и взял всю материальную ответственность на себя. В это время ВСУ нанесли по Змеиному удар «Точкой-У». Миссия была в итоге успешно выполнена

Гурулев подчеркнул, что противовоздушные ракетные установки выполняют одну из самых значимых задач в обороне Змеиного. С их помощью ВС России смогли отбить атаку украинских сил на подлете к острову.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ракетный комплекс «Панцирь-С» ВС РФ сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов в ходе обороны Змеиного.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины 20 июня попытались захватить территорию острова Змеиный. В ходе военной операции украинская армия планировала обстрел острова из артиллерийских и ракетных орудий с последующей высадкой вражеского десанта, уточнили в министерстве. При этом в воздушном пространстве над Змеиным ВС России обнаружили разведывательный беспилотник США Global Hawk RQ-4. Однако, по словам представителей военного ведомства, ни одно из огневых средств ВСУ не достигло конечной цели.