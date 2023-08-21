В Госдуме рассказали о новых правилах для заводчиков животных Депутат Бурматов: регулировать разведение животных будет правительство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заводчиков собак и кошек обяжут соблюдать правила, которые напишет для них правительство, Минприроды уже поддержало соответствующий законопроект, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, согласно новому закону, заводчики собак и кошек должны будут регистрировать и вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности. При этом павительство получает полномочия регулировать разведение животных. Как именно — будет указано в подзаконном акте.

Текст поправки был согласован с Минприроды еще когда мы хотели принять ее в одном пакете с другими поправками, которые касались регулирования численности безнадзорных животных. Но решили не смешивать две эти темы, а сделать отдельный законопроект, регулирующий разведение домашних животных, — рассказал депутат.

Также, по его словам, предлагается ввести ответственность за демонстрацию насилия над животными и призывы к жестокому обращению с ними. Это могут быть и так называемые треш-стримы, когда в соцсетях в прямом эфире издеваются над животными, и сообщества догхантеров, где публикуют в том числе рекомендации по изготовлению ядов для собак.

Отдельный вопрос — конфискация питомцев у живодеров и людей, которые заводят дома диких зверей, запрещенных к содержанию, продолжил парламентарий.

Мы хотим начать с того, чтобы упростить конфискацию животных у тех, кто незаконно содержит диких животных в частных домах и квартирах, например, пляжных фотографов, которые делают на зверях бизнес. <...> Важно еще заняться запретом калечащих операций. Речь идет об удалении животным голосовых связок, сплошном татуаже и так называемой операции «мягкие лапки», когда кошкам обрезают когти вместе с первыми фалангами пальцев, — отметил Бурматов.

Ранее он заявил, что пока деятельность заводчиков никак не будет контролироваться, часть из них продолжит оказывать деструктивное влияние на разведение и содержание животных. Парламентарий подчеркнул, что заводчиков необходимо обязать регистрироваться, вступать в федерации и соблюдать их правила.