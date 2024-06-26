В Госдуме рассказали о необходимости диалога между Минобороны и Пентагоном Депутат Красов: переговоры Минобороны и Пентагона необходимы для безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры между представителями Минобороны и Пентагона необходимы для ядерной безопасности России и США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, важен контакт между главой российского министерства Андреем Белоусовым и шефом американского Ллойдом Остином.

Такие контакты между двумя главами военных ведомств — Российской Федерации с одной стороны и США — с другой стороны — просто необходимы для того, чтобы снять некие вопросы и обеспечить безопасность двух ядерных держав, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что несмотря на переговоры военных ведомств, это не поможет урегулированию украинского конфликта. США продолжат поставку своего оружия ВСУ, поэтому конфликт будет продолжаться. Однако у России есть средства для уничтожения всех поставок боеприпасов и оружия.

Мы же понимаем, что если в костер не подбрасывать дровишек и не поливать каким-то средством, чтобы пламя сохранялось, он так и будет гореть. Если перестать это делать, он тут же затухнет. То же самое можно сделать с поставками вооружения и военной техники, — добавил Красов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что США боятся ответа России на удар по Севастополю. Эксперт выразил мнение, что по этой причине Вашингтон стал инициатором диалога главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином.