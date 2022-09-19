В Госдуме рассказали о готовности избирательной системы ЛНР к референдуму Депутат Водолацкий: избирательная система ЛНР готова к референдуму с начала сентября

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что избирательная система ЛНР на 100% готова к проведению референдума о признании республики субъектом РФ с начала сентября. По его словам, в республике об этом говорят еще с июля, сообщает РИА Новости.

Нахожусь здесь [в Донбассе] без выезда скоро уже будет семь месяцев. Проехал все города, населенные пункты, те, которые вернулись исторически, и везде говорят о проблемах, о восстановлении, но первый вопрос: когда будет референдум? Это с июля месяца... Избирательная система ЛНР уже с первых чисел сентября [на] 100% была готова к проведению в любой день референдума, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в сентябре жители республики стали обращаться в Общественную палату с просьбами о необходимости проведения референдума. Поэтому она и приняла подобное решение.

Ранее стало известно, что 19 сентября общественная палата ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о признании республики субъектом Российской Федерации. Активисты считают, что вхождение в состав России обеспечит безопасность республики и откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни.