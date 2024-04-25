В Госдуме рассказали о гендерном неравенстве в зарплатах Депутат Бессараб: разница в зарплатах мужчин и женщин составляет около 28%

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До сих пор существует разница между зарплатами мужчин и женщин, которая в среднем составляет 28%, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе с НСН, гендерного равенства удалось достичь только в муниципальных и государственных секторах.

Если брать государственный и муниципальный сектора экономики, можно сказать, что мы достигли такого гендерного равноправия. Если же брать реальный сектор экономики, то я не соглашусь с этим утверждением. У нас разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%, — отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что часто разница в зарплатах связана с тем, что мужчины трудятся на опасных производствах, куда не допускаются женщины по соображениям здоровья. Однако существуют случаи, когда женщина находится на той же должности, что и мужчина, работает так же, но получает меньше.

Проблема неравных зарплат — это пережитки менталитета, добавила Бессараб. Ошибочно полагать, что женщина на работе принесет меньше пользы, чем мужчина, подытожила депутат.

Ранее из отчета Минтруда России стало известно, что сфера труда в России полностью соответствует критериями гендерного равенства. В нем говорится о равноправии и одинаковых возможностях для мужчин и женщин на рабочем месте. В отчете также поясняется, что существующая разница в зарплате мужчин и женщин обусловлена не половой принадлежностью, а отличающимися условиями труда.