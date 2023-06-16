В Госдуме рассказали о бедственном положении университетских музеев Депутат Ольга Занко предложила давать гранты лучшим университетским музеям

Фото: Томский государственный университет

Музеи при российских вузах играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи и сохранении культурного наследия, однако, в отличие от других музеев, существуют на деньги, выделяемые самим учебным заведением, а не государством, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Многие из них сталкиваются с нехваткой средств, чтобы помочь таким музеям выжить, депутат предложила провести всероссийский конкурс, победители которого могли бы получать гранты от государства.

Парламентарий перечислила основные проблемы, которые стоят перед большинством из 342 музеев, работающих сегодня при организациях высшего образования в России.

Среди них — отсутствие целевого финансирования, ограничения мультимедийных возможностей для проведения выставок, отсутствие надлежащих условий хранения музейных фондов, нехватка площадей для экспозиций и хранения коллекций, законодательная неопределенность статуса таких музеев, — подчеркнула Занко.

По ее словам, ректоры не могут финансировать музей из государственных средств, выделенных вузу, так как для учебного заведения это непрофильная деятельность, поэтому зачастую стараются не использовать слово «музей», называя его «историческим залом» или «лабораторией».

При этом, как напомнила парламентарий, коллекции таких музеев — это тысячи экспонатов, в том числе включенных в Государственный каталог Музейного фонда России, и на их хранение требуются серьезные деньги.

Чтобы исправить ситуацию, депутат предлагает рассмотреть возможность проведения ежегодного всероссийского конкурса на получение финансовой поддержки для университетских музеев. А законодательное закрепление статуса таких музеев позволит вузам получать гранты и финансирование по госзаданию. Соответствующий запрос депутат отправила главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Ранее зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине необходимо будет открыть большой музей, посвященный ее героям.