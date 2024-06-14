В Госдуме рассказали, можно ли разбогатеть на игре Hamster Kombat Депутат Гаврилов: вряд ли получится разбогатеть на игре Hamster Kombat

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Вероятность разбогатеть на популярной в Telegram игре Hamster Kombat очень мала, пишет «Москва 24» со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По его словам, большинство игроков сможет в лучшем случае получить несколько сотен или пару тысяч рублей.

Парламентарий отметил, что пользователи тратят огромное количество времени на игру. Кроме того, такие приложения, как и криптовалюта, никак не регулируются финансовыми органами и государством. Поэтому игроки не защищены от того, что все их заработки могут просто «сгореть».

Виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные «заработки» сгорят, — добавил депутат.

Ранее школьнику из Тюмени после игры в Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка и зарабатывать монеты, понадобилась помощь врачей-психиатров. 14-летний юноша устанавливал будильник каждый три часа, чтобы набрать максимальное количество очков в игре, это привело к нарушению сна.

До этого юрист Александр Хаминский предупредил, что использование онлайн-игр, в том числе ставшей популярной Hamster Kombat, в целях заработка несет высокие риски. Эксперт отметил, что они ничем не отличаются от финансовых пирамид. По его словам, разработчики вкладываются только в техническую часть и маркетинг.