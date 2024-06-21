В Госдуме рассказали, можно ли получить пенсию в размере 48 тысяч рублей Депутат Бессараб: пенсию 48 тысяч рублей получают бывшие военнослужащие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсию размером в 48 тысяч рублей, которую россияне назвали «пенсией мечты», можно получить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе Lenta.ru, такую пенсию сейчас получают бывшие военнослужащие.

Да, безусловно, такую пенсию можно получить. Сегодня в основном такую пенсию получают бывшие военнослужащие пенсионеры. Средняя военная пенсия на сегодня составляет 41 тысячу рублей, а после повышения составит примерно 41 600 рублей, — отметила парламентарий.

Депутат отметила, что для подобных выплат у работников реального сектора экономики или госслужбы должна быть достаточно высокая зарплата. Помимо этого, можно создавать собственные накопления. С их помощью можно обеспечить себе подушку безопасности.

Но опять-таки для того, чтобы отчислять, нужно иметь дополнительные средства у себя в семейном бюджете, а, следовательно, мы опять возвращаемся к тому, что необходимо работать и зарабатывать, и, в общем-то, работать в белую, чтобы работодатель полностью оплачивал страховые взносы, со всей заработной платы, — добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что выплаты военным пенсионерам в России проиндексируют на 5,1% с учетом прогноза инфляции. По его словам, повышение коснется порядка трех миллионов человек. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.