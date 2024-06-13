В Госдуме рассказали, можно ли обезопасить российских журналистов на СВО Депутат Свинцов: почти невозможно обезопасить российских журналистов на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практические невозможно полностью обезопасить российских журналистов на СВО, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, не получается предусмотреть специальные меры или принять единое решение касательно безопасности военных корреспондентов.

К сожалению, специальные меры безопасности для журналистов, военкоров предусмотреть не получается. Журналисты, как правило, даже более бесстрашные, чем бойцы. Боец каждый день выполняет свой долг, у него есть боевая задача, а журналист стремится как можно шире осветить ситуацию, он сам часто лезет на рожон, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что особенностью профессии военного журналиста является очень высокий уровень риска. Если дать такому журналисту бронированный транспорт, он все равно из него выйдет и пойдет туда, где ему нужно будет лично что-то увидеть, заключил Свинцов.

Ранее стало известно, что раненные в Горловке журналисты находятся в коме. Корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в Донецкой Народной Республике.

До этого четыре человека были ранены после подрыва на мине в Шебекино. Среди пострадавших — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».