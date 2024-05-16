В Госдуме рассказали, можно ли будет обналичить материнский капитал Депутат Бессараб: материнский капитал вряд ли можно будет обналичить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Материнский капитал вряд ли можно будет обналичить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, перечень целей, на что можно потратить материнский капитал, скорее всего, не изменится.

Сегодня остро стоит вопрос, хотя в основном он уже снят, по поводу обналичивания маткапитала. Мы понимаем, что маткапитал должен быть потрачен во благо семьи, во благо ребенка. А если разрешить брать даже его остатки, то это не всегда приведет к благим целям, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что материнский капитал можно тратить на различные цели. Даже если семья получает единое пособие на ребенка, она может получить маткапитал как другое пособие.

Кроме того, остатки такого капитала индексируются и их можно использовать на любого ребенка в любое время, добавила Бессараб. Можно потратить маткапитал на занятия в секциях, получение образования или на дополнительное пенсионное обеспечение матери, заключила депутат.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме сообщил, что программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия. По его словам, власти запустят нацпроект «Семья», где сохранятся существующие механизмы по защите материнства, в том числе материнский капитал.