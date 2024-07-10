В Госдуме рассказали, может ли Россия получить медали на Олимпиаде Депутат Журова: на Олимпиаде российские теннисисты могут получить медали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Светлана Журова

На Олимпиаде в Париже Россия может получить медали, считает олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, российские теннисисты могут занять призовые места.

Еще не все изъявили желание ехать. Теннисисты тоже еще пока не ответили, они едут туда или нет. Поэтому хотя бы знать, какой состав, тогда можно будет предполагать, какое количество медалей, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что вряд ли кто-то поедет на Олимпийские игры кроме теннисистов. Она подчеркнула, что эти спортсмены на всех международных соревнованиях выступают и показывают хороший результат.

Поэтому тут одна-две медали, конечно, могут быть. Вопрос только: будут ли они золотые? Все-таки теннис — спорт не сильно простой, — добавила Журова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый спортсмен сам принимает решение, ехать ли на Олимпиаду в Париж. По его словам, в каждой федерации спорта свои обстоятельства и договоренности по этому вопросу.

До этого глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер поддержала борцов из России, которые отказались участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года. Она также согласилась со словами президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, что недопуск сильнейших спортсменов к Играм убивает олимпийское движение.