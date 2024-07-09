В Госдуме рассказали, могут ли заблокировать WhatsApp в России Депутат Свинцов: WhatsApp несет угрозу безопасности государства

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Не исключено, что в России заблокируют мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, этот мессенджер несет угрозу безопасности государства.

Депутат объяснил, что вопрос в том, как применяются мессенджером законы, которые приняты в России. Кроме того, сейчас большое количество документов и личных переписок хранятся в WhatsApp.

С точки зрения безопасности государства в целом, конечно, WhatsApp приносит серьезную угрозу, и огромный объем информации, который сегодня доступен западным спецслужбам, как раз вращается внутри этого мессенджера, — отметил парламентарий.

Свинцов добавил, что вся эта информация может анализироваться западными спецслужбами. Из-за этого государство может принять решение заблокировать WhatsApp, заключил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке в России мессенджера WhatsApp пока нет. При этом он напомнил, что компания-владелец неоднократно нарушала законодательство России.