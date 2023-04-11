В Госдуме рассказали, коснутся ли электронные повестки весеннего призыва Картаполов: на весенний призыв закон о повестках через «Госуслуги» не распространится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На весенний призыв закон о повестках через портал госуслуг распространяться не будет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс». 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, в рамках которых может появиться возможность рассылки электронных повесток, при этом рассылка бумажных повесток также сохранится.

Нет, пока не будет, — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Картаполов заявил, что электронная повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Депутат уточнил, что призывник будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель последующей призывной кампании, а не текущей, если не увидел уведомления.

Парламентарий ранее сообщил, что в период призывной кампании электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы. Картаполов отметил, что оба документа будут иметь равную юридическую силу. Получить электронную повестку можно будет в личном кабинете на портале госуслуг либо в МФЦ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавил ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.