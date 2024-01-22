В Госдуме рассказали, конфискуют ли имущество у осужденных за фейки о ВС РФ Крашенинников: закон о конфискации за фейки о ВС РФ не имеет обратной силы

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Павел Крашенинников

Новый закон о конфискации имущества у лиц, осужденных за фейки о Вооруженных силах России, не имеет обратной силы, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно тексту законопроекта, речь идет о конфискации имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против государственной безопасности.

[Закон] обратной силы точно не будет иметь. Это 100%, — заявил парламентарий.

В уголовную статью о конфискации намереваются внести всю статью 280.4 УК РФ. Ее вменяют в том числе за призывы не брать повестки или атаковать военкоматы. Суды при вынесении приговоров по этим составам смогут использовать конфискацию как дополнительное наказание.

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России 22 января. Авторы инициативы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, разрешающие конфисковывать у осужденных деньги, ценности, а также другое имущество. Кроме того, законопроект позволяет лишать таких лиц почетных званий как за фейки о вооруженных силах страны, так и за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что новый законопроект позволит бороться с лицами, которые продолжают распространять фейки об армии России за рубежом. По его словам, эта мера станет предупреждением тем лицам, до которых пока не дотянулось российское правосудие.