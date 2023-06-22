В Госдуме рассказали, кому жаловаться на отключения воды Депутат Разворотнева посоветовала обращаться в прокуратуру при долгом отсутствии воды

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Во многих городах России износ водопроводных труб очень высокий, из-за чего вода в кранах может отсутствовать по несколько месяцев, и граждане могут пожаловаться на это в несколько инстанций, рассказала в беседе с «Радио 1» заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Сделать это они могут, даже несмотря на отсутствие санитарных норм по срокам ремонта. По словам депутата, жалобы обязаны принять в органах местного самоуправления и в прокуратуре.

Можно жаловаться в органы местного самоуправления, на которых лежит ответственность за обеспечение теплом, водой и так далее. Мы можем жаловаться в прокуратуру на действия органов самоуправления, которые не исполняют свои обязанности. Мы можем идти в суд, — пояснила Разворотнева.

Она также уточнила, что если горячая или холодная вода не подается уже долго, компания, предоставляющая услуги, обязана произвести перерасчет за коммунальные ресурсы, поставленные ненадлежащим образом. Его не будет в случае, если компания, производящая ремонт сетей, своевременно уведомит муниципалитет о проведении работ.

Ранее стало известно о намерении Роспотребнадзора запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на две недели. Несоблюдение новых требований может привести к приостановке работы предприятия на срок до 90 дней.