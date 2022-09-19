В Госдуме рассказали, когда состоится референдум о присоединении ЛНР к РФ Депутат Госдумы Водолацкий: референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится осенью

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится осенью в обозримом будущем, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, передает ТАСС. По его словам, жители республики «устали ждать». Парламентарий добавил, что люди не понимают, почему территория, освобожденная от солдат ВСУ, все еще не может стать частью РФ.

Я думаю, это (референдум. — NEWS.ru) будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя, — заявил Водолацкий.

Парламентарий отметил, что избирательная система республики готова к проведению референдума на 100%. В связи с этим, как считает Водолацкий, уже можно назначить дату голосования на которое, по его словам, массово потянется население республики.

Ранее сообщалось, что ОП ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о признании Луганской народной республики частью РФ. Активисты считают, что вхождение в состав России обеспечит безопасность республики и откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни.