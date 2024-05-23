В Госдуме рассказали, когда школьники начнут петь песни SHAMAN на уроках Депутат Колунов: в школьную программу песни SHAMAN могут войти в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

В школьную программу песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» могут войти уже с сентября 2024 года, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Как он отметил в беседе с «360», нужно обсудить эту инициативу с экспертами образовательной отрасли.

До конца текущей, весенней сессии, на ближайших неделях, мы намерены провести широкие обсуждения инициативы, поддержанной Минпросвещения, на площадке профильного комитета Госдумы по образованию, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что нужно пригласить представителей учительского и родительского сообществ, профильных ведомств и экспертов, чтобы рассмотреть эту инициативу. Кроме того, сначала ее нужно зафиксировать «на бумаге», после чего можно будет начать уже реализацию, заключил Колунов.

Ранее депутат Сергей Колунов рассказал, что по просьбам граждан школьную программу по музыке следует дополнить композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева. По его словам, соответствующее обращение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову. Депутат выразил уверенность, что изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных после начала СВО, привьет детям чувство любви к Родине и гордости за нее.