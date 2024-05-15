В Госдуме рассказали, когда россиянам ждать больших чисток во власти Депутат Миронов спрогнозировал важные кадровые изменения во власти к 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе РФ Сергей Миронов анонсировал большие чистки во власти через несколько лет, сообщил «Царьград». По его словам, назначение нового кабмина и отсутствие кардинальных изменений в правительстве говорят о том, что масштабное обновление элит в стране откладывается.

Что-то мне подсказывает, что серьезные кадровые изменения наступят спустя пару лет, — заявил депутат.

Миронов напомнил, что на 2026 год запланированы выборы в Госдуму. К этому времени будет понятно, как себя проявят назначаемые сейчас члены правительства, считает депутат. По его мнению, если какие-то чиновники не будут решать задачи, в том числе поставленные указами президента от 7 мая текущего года, «их заменят внеурочно».

Ранее Миронов в ходе пресс-подхода заявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит четырех кандидатов на посты министров в новом правительстве. По его словам, речь идет об Антоне Силуанове, Максиме Решетникове, Антоне Котякове и Александре Козлове, претендовавших на посты глав Минфина, Минэкономразвития, Минтруда и Минэкологии соответственно. Политик также говорил, что его партия не поддержит кандидатуру Татьяны Голиковой в новый состав кабинета министров.