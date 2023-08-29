В Госдуме рассказали, когда решится судьба ЕГЭ Депутат Казакова: эксперты решат судьбу единого госэкзамена нынешней осенью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в ходе предстоящей осенней сессии обсудят с экспертами будущее системы единого госэкзамена, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» глава думского комитета по образованию Ольга Казакова. По ее словам, звучащие предложения отменить ЕГЭ должны сопровождаться идеями о том, что появится взамен.

Расставить все точки над i должно профессиональное сообщество. Поэтому совершенствование системы ЕГЭ будет вынесено на обсуждение экспертов на площадке Госдумы уже этой осенью. Мы готовы выслушать разные предложения, потому что нельзя просто все взять и отменить, нужно предлагать что-то взамен и анализировать, что сегодня действительно лучше для школьников, — подчеркнула депутат.

Как указывает издание, согласно опросу ВЦИОМ, более трети россиян считают, что поступать в вуз нужно на основании вступительных экзаменов, а не ЕГЭ. Основной причиной называют тот факт, что ЕГЭ «не отражает реального уровня знаний». При этом 57% респондентов высказались за сохранение действующей системы, когда единые выпускные экзамены в школе являются вступительными в вуз.

Действительно, ЕГЭ, несмотря на то что он был повсеместно введен более 15 лет назад, по-прежнему вызывает многочисленные вопросы. Ответа на них требуют и современные реалии, в том числе перестройка системы высшего образования, — отметила Казакова.

По ее словам, задачей власти является максимальное использование возможностей образования, чтобы в будущем получить высококвалифицированных, здоровых и счастливых граждан, и чтобы дети сохранили свои таланты и стремления.

Чтобы отличник по биологии и химии имел все шансы состояться как хороший врач, а отличник по математике и физике вырос в первоклассного инженера — строителя дорог, покорителя космоса и так далее. <...> Как этого достичь, и предстоит ответить экспертам, которых мы собираемся привлечь к обсуждению, — заявила парламентарий.

Ранее проведенный опрос показал, что россияне стали меньше нанимать репетиторов https://news.ru/russia/v-rossii-stali-menshe-nanimat-repetitorov-dlya-detej/ для детей. Падение интереса к репетиторам по сравнению с 2018–2021 годами составило до 17%. При этом 44% родителей решили полностью отказаться от услуг репетиторов в пользу онлайн-сервисов.