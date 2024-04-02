В Госдуме рассказали, когда прекратится беспредел с беспилотниками ВСУ Картаполов: атаки дронов ВСУ на Россию прекратятся, когда будет взят Киев

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Атаки беспилотников ВСУ на российские регионы закончатся, когда будет взят Киев, заявил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что до тех пор ВС РФ продолжат отражать эти «подлые террористические выходки», передает LIFE.ru.

Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме такой повседневной деятельности, — заявил Картаполов.

Он отметил, что Россия имеет дело с «очень подлым противником», который не воюет традиционными методами и «привык бить исподтишка». Депутат подчеркнул, что подобные действия являются террористическими атаками.

Что такое удар по Елабуге? Это ведь не удар по какому-то военному или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Поэтому мы четко должны это понимать. С террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военном противником, но мы справимся, — сказал Картаполов.

Парламентарий подчеркнул, что военные на передовой и их товарищи, которые прикрывают небо, делают все возможное, чтобы атаки на Россию прекратились.

Ранее стало известно, что атака на общежитие «Алабуга Политех» была осуществлена легкомоторным самолетом «Аэропракт А-22». Как утверждает MK.RU, объект выбран неслучайно. Со ссылкой на западные спецслужбы издание утверждает, что студенты этого учебного заведения привлекаются к сборке беспилотников «Герань».